Украинская теннисистка Ястремская драматически уступила Плишковой в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 38 место в рейтинге WTA, в драматическом матче уступила пятой ракетке мира Каролиной Плишковой.

Даяна Ястремская – Каролина Плишкова 1:2 (7:5, 6:7, 3:6)

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На старте первого сета представительница Украины проиграла свою подачу и позволила сопернице выйти вперед со счетом 1:3. Однако в восьмом гейме Ястремская ответила брейком и сравняла счет. В 12-м гейме Даяна сделала еще один брейк и выиграла сет со счетом 7:5.

Во втором сете сценарий повторился. Ястремская в третьем гейме проиграла свою подачу, однако в восьмом отобрала подачу более именитой соперницы. При счете 5:4 Ястремская имела 4 матчбола, но не смогла использовать ни один. Таким образом, соперницы определяли судьбу второго сета на тай-брейке, где удачливее была чешка.

В решающем сете Плишкова оформила один брейк, что позволило ей выиграть партию и матч.

Отметим, что на стадии первого круга свои выступления акже прекратила сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина. Украинка неожиданно уступила француженке Полин Пармантье.

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