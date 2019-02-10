Украинские биатлонистки психологически подавлены, – российский тренер объяснил неудачи

Российский специалист Андрей Прокунин, тренер женской сборной Украины по биатлону, высказал свое мнение относительно неудач украинских биатлонисток. Специалист заявляет, что провальный сезон – это вина тренерского штаба, а не спортсменок.

Прокунин заявил, что украинские биатлонистки психологически подавлены.

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"Все девушки готовы. Психологически подавлены, но стараемся привести их в нормальное состояние. Показать, что сезон на этом не заканчивается. У всех команд бывают спады. Здесь, конечно, надо садиться и анализировать, почему так происходит", – цитирует Прокунина UA:Биатлон.

У нас же в этом году было три пути. У Анастасии Меркушиной отдельный путь, у Юлии Джими. Но команда в целом не показывает результатов. Поэтому надо садиться и разбираться, где были допущены ошибки. В прошлом году что-то не так сделали или еще что. В целом это совместная работа, это ни в коем случае не вина спортсменов. В первую очередь это вина тренерского состава, который не смог найти общего понимания происходящего. Впереди еще половина сезона – мы довольно оптимистично настроены по поводу чемпионата Европы и чемпионата мира. Готовимся и ждем результатов,

– добавил российский тренер украинок.

Отметим, что женская сборная Украины по биатлону провалила эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Украинки финишировали только на 14 месте. В немецком Рупольдинге украинки завершили эстафету аж на 15 позиции, что стало худшим результатом команды за всю историю.

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