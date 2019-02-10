Украинские биатлонистки психологически подавлены, – российский тренер объяснил неудачи

13 Читати новину українською
Андрей Прокунин
Андрей Прокунин / Юлия Садыкова

Российский специалист Андрей Прокунин, тренер женской сборной Украины по биатлону, высказал свое мнение относительно неудач украинских биатлонисток. Специалист заявляет, что провальный сезон – это вина тренерского штаба, а не спортсменок.

Прокунин заявил, что украинские биатлонистки психологически подавлены.

Читайте также: Есть вопросы и недовольство относительно подготовки лыж, – тренер сборной Украины по биатлону

"Все девушки готовы. Психологически подавлены, но стараемся привести их в нормальное состояние. Показать, что сезон на этом не заканчивается. У всех команд бывают спады. Здесь, конечно, надо садиться и анализировать, почему так происходит", – цитирует Прокунина UA:Биатлон.

У нас же в этом году было три пути. У Анастасии Меркушиной отдельный путь, у Юлии Джими. Но команда в целом не показывает результатов. Поэтому надо садиться и разбираться, где были допущены ошибки. В прошлом году что-то не так сделали или еще что. В целом это совместная работа, это ни в коем случае не вина спортсменов. В первую очередь это вина тренерского состава, который не смог найти общего понимания происходящего. Впереди еще половина сезона – мы довольно оптимистично настроены по поводу чемпионата Европы и чемпионата мира. Готовимся и ждем результатов,
– добавил российский тренер украинок.

Отметим, что женская сборная Украины по биатлону провалила эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Украинки финишировали только на 14 месте. В немецком Рупольдинге украинки завершили эстафету аж на 15 позиции, что стало худшим результатом команды за всю историю.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы
сегодня
10963
Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский футболист будет выступать в так называемом чемпионате Крыма
сегодня 10:57 Украинский футболист будет выступать в так называемом чемпионате Крыма
185
"Реал" одолел "Атлетико" в мадридском дерби и приблизился к "Барселоне": видео
сегодня 08:10 "Реал" одолел "Атлетико" в мадридском дерби и приблизился к "Барселоне": видео
81
Ястремская сравняла счет в матче Кубка Федерации с Польшей
9 февраля 15:57 Ястремская сравняла счет в матче Кубка Федерации с Польшей
70
Избиение боксером школьника в Киеве: стало известно о новых жертв
9 февраля 15:50 Избиение боксером школьника в Киеве: стало известно о новых жертв
390
18-летняя Ястремская победила в престижной номинации от WTA
9 февраля 12:23 18-летняя Ястремская победила в престижной номинации от WTA
48
Украинец Михайлюк победой дебютировал за "Детройт": видео
9 февраля 11:57 Украинец Михайлюк победой дебютировал за "Детройт": видео
56
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук