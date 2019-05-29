Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Гран-при: видео выступления

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Влада Никольченко
Влада Никольченко / Украинская федерация художественной гимнастики

Украинские гимнастки продолжают получать награды на этапе Гран-при в Холоне (Израиль). В активе украинок есть и награды высшей пробы.

Украинская сборная показала самый высокий результат в финале с пятью мячами – 26,100. Это позволило обойти Беларусь и Израиль.

К слову: Украинские гимнастки завоевали историческую медаль на чемпионате Европы

Серебряную медаль Власти Никольченко получила в упражнениях с обручем. Еще одна украинка Виктория Оноприенко в этой же дисциплине заняла четвертое место.

Победу одержала россиянка Ирина Анненкова. Представительница Болгарии Катрин Тасева заняла третье место.

Стоит добавить, что это уже второе золото для сборной Украины. Перед тем наша команда победила в многоборье на Гран-при в Холоне.

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Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика
Источник: 24 канал
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