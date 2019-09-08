Украинские гимнасты завоевали четыре награды на Кубке мирового вызова

Во второй день Кубка мирового вызова FIG в венгерском городе Сомбатхей украинские гимнасты завоевали золото, два серебра и бронзу.

Олег Верняев подтвердил чемпионский класс на брусьях, где вместе с ним на пьедестал на вторую строчку взошел Петр Пахнюк. Но на этом Петр Пахнюк не остановился. Украинец также показал второй результат на перекладине.

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Еще одну медаль – бронзовую – Украине принесла в вольных упражнениях Ангелина Радивилова.

Напомним, в первый день Кубка мирового вызова FIG в Венгрии украинские гимнасты сумели завоевать пять наград различного достоинства.