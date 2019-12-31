Украинские теннисистки-красавицы встретили новый год в Австралии: соблазнительные видео

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк отпраздновали Новый год в Австралии и уже успели показать это своим поклонникам.

Видео и фото спортсменки опубликовали на своих страницах в инстаграме.

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В Австралии празднования начались в 14:30 по киевскому времени на острове Норфолк, а в 15:00 – на остальной территории страны.

Даяна Ястремская выложила видео, где она на фоне фейерверков в городе Брисбен на востоке Австралии. Кстати, шоу фейерверков в Сиднее считается одним из самых ярких в мире. На фото Ястремская позирует в черном кожаном миниплатье, которое подчеркивает ее соблазнительную спортивную фигуру.

Марта Костюк также отметила геолокацию в городе Брисбен, опубликовав видео, на котором она игриво танцует.

Стоит отметить, Даяну Ястремскую признали лучшей теннисисткой 2019 года в Украине. В 2019 теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место. Украинка Марта Костюк также вошла в топ-200 рейтинга WTA.