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Украинский боксер готов дать бой Ломаченко

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / K2Promotions Ukraine

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Денис Беринчик готов дать бой земляку Василию Ломаченко. Оба украинца выступают в легкой весовой категории.

Беринчик не в планах Ломаченко

Промоутер Беринчика Александр Красюк в прямом эфире XSPORT прокомментировал возможный поединок Дениса с Ломаченко.

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Беринчик готов. А у Ломаченко, я сомневаюсь, что есть такие планы,
– заявил гендиректор K2 Promotions.

Ломаченко – действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO. В то же время Беринчик – интернациональный чемпион по версии WBO.

В рейтинге WBO Беринчик занимает 4 место, что пока не дает ему право на обязательный бой с украинским чемпионом.

Красюк заявил, что приложит много усилий, чтобы Беринчик получил чемпионский титул.

Он хочет, чтобы Денис вошел в историю Украины как один из олимпийских призеров, которые проявили себя в профессиональном боксе.

Пути Ломаченко и Беринчика

  • Предыдущий бой Беринчик провел 22 февраля. В Броварах Беринчик одолел Эктора Сармьенто. Пока имя следующего соперника Дениса не сообщается.
  • В то же время Ломаченко выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. Василий одолел Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Ломаченко следующий бой должен провести против Теофимо Лопеса.
  • Беринчик уже комментировал возможный поединок с Ломаченко. По его мнению, пока этот бой невозможен.
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Денис Беринчик Бокс
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