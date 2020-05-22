Украинский боксер готов дать бой Ломаченко

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Денис Беринчик готов дать бой земляку Василию Ломаченко. Оба украинца выступают в легкой весовой категории.

Беринчик не в планах Ломаченко

Промоутер Беринчика Александр Красюк в прямом эфире XSPORT прокомментировал возможный поединок Дениса с Ломаченко.

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Беринчик готов. А у Ломаченко, я сомневаюсь, что есть такие планы,

– заявил гендиректор K2 Promotions.

Ломаченко – действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO. В то же время Беринчик – интернациональный чемпион по версии WBO.

В рейтинге WBO Беринчик занимает 4 место, что пока не дает ему право на обязательный бой с украинским чемпионом.

Красюк заявил, что приложит много усилий, чтобы Беринчик получил чемпионский титул.

Он хочет, чтобы Денис вошел в историю Украины как один из олимпийских призеров, которые проявили себя в профессиональном боксе.

Пути Ломаченко и Беринчика