Украинский боксер готов дать бой Ломаченко
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Денис Беринчик готов дать бой земляку Василию Ломаченко. Оба украинца выступают в легкой весовой категории.
Беринчик не в планах Ломаченко
Промоутер Беринчика Александр Красюк в прямом эфире XSPORT прокомментировал возможный поединок Дениса с Ломаченко.
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Беринчик готов. А у Ломаченко, я сомневаюсь, что есть такие планы,
– заявил гендиректор K2 Promotions.
Ломаченко – действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO. В то же время Беринчик – интернациональный чемпион по версии WBO.
В рейтинге WBO Беринчик занимает 4 место, что пока не дает ему право на обязательный бой с украинским чемпионом.
Красюк заявил, что приложит много усилий, чтобы Беринчик получил чемпионский титул.
Он хочет, чтобы Денис вошел в историю Украины как один из олимпийских призеров, которые проявили себя в профессиональном боксе.
Пути Ломаченко и Беринчика
- Предыдущий бой Беринчик провел 22 февраля. В Броварах Беринчик одолел Эктора Сармьенто. Пока имя следующего соперника Дениса не сообщается.
- В то же время Ломаченко выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. Василий одолел Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
- Ломаченко следующий бой должен провести против Теофимо Лопеса.
- Беринчик уже комментировал возможный поединок с Ломаченко. По его мнению, пока этот бой невозможен.
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