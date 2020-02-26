Украинский боксер Деревянченко вернулся к тренировкам после поражения от Головкина – видео
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после поражения в поединке против Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО).
Украинец готовится к следующему поединку в США.
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Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Twitter анонсировал бой Сергея с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Официально эта информация еще не подтверждена.
- В январе Деревянченко возглавил рейтинг WBC в среднем весе.
- Ранее Деревянченко заявлял, что в 2020 году ему удастся провести бой против мексиканца Сауля Альвареса.
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