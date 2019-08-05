Украинский футболист сменил очередной клуб за рубежом

Украинский форвард Мирослав Славов в очередной раз сменил клуб за рубежом. Славов стал футболистом латвийской команды "Рига".

О подписании контракта с футболистом сообщает официальный сайт "Риги". Детали контракта клуб не раскрывает.

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Последним клубом 28-летнего футболиста был "Кхорфаккан" из 2-го дивизиона ОАЭ. Ранее Славов выступал за датский "Ваннсюссель", немецкий "Хемницер". В Украине Марослав играл за донецкий "Металлург".

"Riga" FC parakstījusi līgumu ar gandrīz divus metrus garo ukraiņu uzbrucēju Miroslavu Slavovu! Karjeras laikā spēlējis daudzās Eiropas valstīs, bet pēdējā sezonā kļuva par čempionu AAE pēc spēka 2. līga! Laipni lūgts, Miro!



: https://t.co/SdX7r8P5Rt pic.twitter.com/4xv6sWIcSS — Riga FC (@RigaFC_Official) 4 августа 2019 г.

В активе украинцев два матча за российский клуб "Анжи".

Всего за свою футбольную карьеру Славов сыграл 165 матчей в различных турнирах, забил 91 гол и сделал 13 результативных передач.

На данный момент новый клуб украинца лидирует в чемпионате Латвии. "Рига" набрала 41 очко и опережает ближайшего преследователя РФШ на три очка.