Украинский футболист сменил очередной клуб за рубежом

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Мирослав Славов
Мирослав Славов / twitter.com/RigaFC_Official

Украинский форвард Мирослав Славов в очередной раз сменил клуб за рубежом. Славов стал футболистом латвийской команды "Рига".

О подписании контракта с футболистом сообщает официальный сайт "Риги". Детали контракта клуб не раскрывает.

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Последним клубом 28-летнего футболиста был "Кхорфаккан" из 2-го дивизиона ОАЭ. Ранее Славов выступал за датский "Ваннсюссель", немецкий "Хемницер". В Украине Марослав играл за донецкий "Металлург".

В активе украинцев два матча за российский клуб "Анжи".

Всего за свою футбольную карьеру Славов сыграл 165 матчей в различных турнирах, забил 91 гол и сделал 13 результативных передач.

На данный момент новый клуб украинца лидирует в чемпионате Латвии. "Рига" набрала 41 очко и опережает ближайшего преследователя РФШ на три очка.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы
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