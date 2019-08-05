Украинский футболист сменил очередной клуб за рубежом
Украинский форвард Мирослав Славов в очередной раз сменил клуб за рубежом. Славов стал футболистом латвийской команды "Рига".
О подписании контракта с футболистом сообщает официальный сайт "Риги". Детали контракта клуб не раскрывает.
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Последним клубом 28-летнего футболиста был "Кхорфаккан" из 2-го дивизиона ОАЭ. Ранее Славов выступал за датский "Ваннсюссель", немецкий "Хемницер". В Украине Марослав играл за донецкий "Металлург".
В активе украинцев два матча за российский клуб "Анжи".
Всего за свою футбольную карьеру Славов сыграл 165 матчей в различных турнирах, забил 91 гол и сделал 13 результативных передач.
На данный момент новый клуб украинца лидирует в чемпионате Латвии. "Рига" набрала 41 очко и опережает ближайшего преследователя РФШ на три очка.