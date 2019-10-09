Украинский клуб с ничьей стартовал в Лиге чемпионов, за соперников забил Фернандиньо

Украинский футзальный клуб "Продексим" начал свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче чемпион Украины встретилась с лучшей командой Португалии.

Бенфика — Продексим 1:1

Голи: Фернандиньо, 17 — Зварич, 24

Матч команды проводили в бельгийском городе Галле, где состоятся и другие матчи их квартета. Первый тайм личной встречи остался полностью за португальской командой. Однако игроки "Продексима" все-таки сдержали натиск соперников. Хоть и пропустили на 17-й минуте, когда отличился Фернандиньо.

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Зато во втором тайме игроки херсонского клуба не только выровняли игру, но и забили. Гол в свой актив записал Зварыч.

Матч так и закончился вничью 1:1.

Напомним, в элитный раунд из этой группы выйдут три лучшие команды. Кроме "Продексима" и "Бенфики", в этом квартете также выступают бельгийский "Галле-Гойк" и азербайджанский "Араз". Именно с первым "Продексим" проведет следующую игру, которая запланирована на 10 октября. В воскресенье, 12 октября, команда сыграет против "Араза".

В элитном раунде 16 клубов разобьют опять-таки на четыре группы, победители которых получат пропуска в финальный этап. Срок проведения элит-раунда — 19-24 ноября. Жеребьевка — 18 октября (начало — в 15:00 по киевскому времени).

Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу состоится 23-25 или 24-26 апреля 2020 года на площадке одного из участников.