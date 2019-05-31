Украинский паспорт в процессе, жду звонка от Шевченко, – аргентинский футболист
Нападающий "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, выступающий на правах аренды за "Малагу", рассказал, как развивается история с получением украинского паспорта.
Аргентинец отыграл в Украине лишь по одному сезону в "Карпатах" и "Шахтере", однако имеет украинские корни.
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Это вопрос все еще в процессе. Я начал процедуру, но она занимает много времени. К тому же, очень много зависит от позиции руководства сборной Украины. Считаю, что главный тренер (Андрей Шевченко – ред.) должен позвонить мне и выразить интерес в моих услугах. Этого еще не произошло. В "Малаге" я чувствую себя очень спокойно. Если мне поступит звонок из Украины, то я буду счастлив, но пока его не было,
– отметил Бланко-Лещук.
В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 38 матчей в Сегунде, отметившись 9 голами и 7 ассистами.
Спорт 24 писал, что в марте Бланко-Лещук сообщил, что около полутора лет находится в процессе получения украинского паспорта.
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