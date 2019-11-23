Украинский шпажист Рейзлин выиграл Кубок мира, в финале победив россиянина

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Украинский шпажист Рейзлин выиграл Кубок мира, в финале победив россиянина / facebook.com/olympicua

Украинские шпажисты выиграли две награды на первом этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в швейцарском Берне. Золото на свой счет записал Игорь Рейзлин.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин в финальном противостоянии победил россиянина Вадима Анохина. Соперники поочередно выходили вперед, а основное время завершилось вничью 10: 10.

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Автором решающего укола в начале дополнительной минуты стал представитель сборной Украины. Это первая в карьере победа в Кубке мира для Рейзлина.

На пьедестал почета первого в олимпийском сезоне большого турнира в мужской шпаге взошли два украинца. Кроме Рейзлина, бронзовую награду получил Романа Свечкар.

Во французском Орлеане без награды не осталась титулованная Ольга Харлан. Украинка открыла олимпийский сезон бронзой Кубка мира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ольга Харлан Фехтование Новости Спорта Спорт
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