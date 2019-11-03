Украинский тренер второй раз подряд привел команду к победе в зарубежном чемпионате

73 Читати новину українською
Роман Григорчук
Роман Григорчук / ФК "Астана"

Команда украинского тренера Романа Григорчука "Астана" дострочно стала чемпионом Казахстана.

В матче 32-го тура "Астана" на выезде получила минимальную победу над "Тоболом" со счетом 1:0. Гол на 37-й минуте забил Логвиненко.

Читайте также: Украинец Ордец дебютным голом в России спас от поражения "Динамо": видео

В то же время, главный конкурент команды Григорчука – "Кайрат", за который выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, с треском проиграл "Иртышу" – 0:5. Эсеола вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

За тур до финиша в активе "сине-желтых" 69 очков, а у "Кайрата" на четыре меньше.

С 2014 года "Астана" неизменно становится чемпионом Казахстана. Еще два раза (в 2009 и 2013 годах) команда была серебряным призером.

blog_ava
Лунный календарь на ноябрь 2019
сегодня
1670
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский борец Семен Новиков – чемпион мира
сегодня 13:05 Украинский борец Семен Новиков – чемпион мира
Юрій Семенюк 46
"Барселона" проиграла "Леванте", "Реал" не сумел победить "Бетис": результаты Ла Лиги
сегодня 11:50 "Барселона" проиграла "Леванте", "Реал" не сумел победить "Бетис": результаты Ла Лиги
Юрій Семенюк 115
Свитолина против Бенчич: видеообзор напряженной победы украинки
2 ноября 20:10 Свитолина против Бенчич: видеообзор напряженной победы украинки
Юрій Семенюк 81
"Десна" нанесла "Ворскле" 9-е поражение в чемпионате Украины: видео
2 ноября 16:21 "Десна" нанесла "Ворскле" 9-е поражение в чемпионате Украины: видео
Михайло Гема 133
Малиновский стал лучшим футболистом "Аталанты" в октябре
2 ноября 14:28 Малиновский стал лучшим футболистом "Аталанты" в октябре
Юрій Семенюк 63
Новости
Больше новостей
Залиште відгук