Украинский тренер второй раз подряд привел команду к победе в зарубежном чемпионате

Команда украинского тренера Романа Григорчука "Астана" дострочно стала чемпионом Казахстана.

В матче 32-го тура "Астана" на выезде получила минимальную победу над "Тоболом" со счетом 1:0. Гол на 37-й минуте забил Логвиненко.

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В то же время, главный конкурент команды Григорчука – "Кайрат", за который выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, с треском проиграл "Иртышу" – 0:5. Эсеола вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

За тур до финиша в активе "сине-желтых" 69 очков, а у "Кайрата" на четыре меньше.

С 2014 года "Астана" неизменно становится чемпионом Казахстана. Еще два раза (в 2009 и 2013 годах) команда была серебряным призером.