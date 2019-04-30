Украинский волейболист хочет получить гражданство России и заручился поддержкой чиновника: фото

Украинский волейболист российского клуба "Кузбасс" Дмитрий Пашицкий планирует получить гражданство России. Он попросил помощи в этом вопросе на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

31-летний волейболист Пашицкий играет в российском "Кузбассе" на позиции блокировщика с 2017 года.

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Губернатор поинтересовался, есть ли у членов команды личные просьбы. Двое попросили посодействовать в получении гражданства РФ. У главного тренера "Кузбасс" Туомаса Саммелвуо гражданство финское, но сейчас Туомас оформляет российское гражданство.

А игрок "Кузбасс" Дмитрий Пашицкий – гражданин Украины. На данный момент спортсмен продолжает получать вид на жительство, но намерен получить гражданство России. Сергей Цивилев заверил спортсменов, что сделает все возможное для решения этого вопроса,

– говорится в официальном заявлении "Кузбасс".

Пашицкий не является игроком сборной Украины по волейболу. Волейболист в основном выступал за иностранные команды: "Парну" (Эстония), "Селвер" (Эстония), "Канн" (Франция), "Купрум Любин" (Польша), "Ресовия" (Польша), "Лотос Трефл" (Польша) .

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