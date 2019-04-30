Украинский волейболист хочет получить гражданство России и заручился поддержкой чиновника: фото

36 Читати новину українською
Дмитрий Пашицкий
Дмитрий Пашицкий / eurosport.ru

Украинский волейболист российского клуба "Кузбасс" Дмитрий Пашицкий планирует получить гражданство России. Он попросил помощи в этом вопросе на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

31-летний волейболист Пашицкий играет в российском "Кузбассе" на позиции блокировщика с 2017 года.

Смотрите также: Волейболистки "Химика" стали чемпионками Украины и выполнили горячий танец: видео

Губернатор поинтересовался, есть ли у членов команды личные просьбы. Двое попросили посодействовать в получении гражданства РФ. У главного тренера "Кузбасс" Туомаса Саммелвуо гражданство финское, но сейчас Туомас оформляет российское гражданство.

А игрок "Кузбасс" Дмитрий Пашицкий – гражданин Украины. На данный момент спортсмен продолжает получать вид на жительство, но намерен получить гражданство России. Сергей Цивилев заверил спортсменов, что сделает все возможное для решения этого вопроса,
– говорится в официальном заявлении "Кузбасс".

Пашицкий не является игроком сборной Украины по волейболу. Волейболист в основном выступал за иностранные команды: "Парну" (Эстония), "Селвер" (Эстония), "Канн" (Франция), "Купрум Любин" (Польша), "Ресовия" (Польша), "Лотос Трефл" (Польша) .

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
сегодня
14462
Теги: Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
сегодня 16:14 "Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
28
Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
сегодня 12:59 Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
89
"Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео
29 апреля 22:06 "Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео
82
Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
29 апреля 16:11 Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
433
Сборная Украины завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике: видео
29 апреля 15:44 Сборная Украины завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике: видео
65
Новости
Больше новостей
Залиште відгук