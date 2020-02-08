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Украинский защитник совершил невероятный сейв, выбив мяч с линии ворот – видео

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Алексей Дитятьев спас "Краковию" / twitter.com/MKSCracoviaSSA

В матче чемпионата Польши украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев помог команде одержать победу. Благодаря этому его команда вышла на первое место.

В матче против "Арки" из Гдыни Дитятьев на девятой минуте успел выбить мяч с линии ворот после удара соперника.

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Победу же "Краковии" принес Сергиу Ханка. Он пробивал со штрафного, и мяч после рикошета от игрока в стенке и залетел под перекладину.

Благодаря этой победе "Краковия" поднялась на первое место в чемпионате Польши. Команда опережает "Легию" на одно очко, однако у варшавского клуба еще есть матч в запасе.

Видеообзор матча Арка – Краковия с сейвом Дидятьева

В "Краковии" Дитятьев выступает с лета 2017 года. До этого в Украине он выступал за "Карпаты", "Ворсклу" и "Олимпик" в УПЛ.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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