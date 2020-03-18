Умер бывший чемпион мира боксер Роджер Мейвезер

Бывший чемпион мира ветеран-тренер Роджер Мейвезер умер в возрасте 58 лет. Дядя бывшего чемпиона мира из пяти дивизионов Флойда Мейвезера, тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры.

Об этом сообщило издание MTZ. В последние годы жизни здоровье Роджера Мейвезера резко ухудшилось, он частично потерял память. Также боксер болел диабетом.

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Точная причина смерти Роджера и место, где он был найден пока не сообщается.

Роджер Мейвезер был боксером с 1981 по 1999 год. За свою боксерскую карьеру он провел 72 боя, в 59 из которых победил.

Ухудшение здоровья заставило Роджера Мейвезера-младшего принять непростое решение о поиске нового тренера. В конце концов, он воссоединился с отцом, также опытным тренером Флойдом Мейвезером-старшим.

В 2009 году Роджер Мейвезер был арестован за нападение на бывшую свою боксерку Мелиссу Сент-Вил в ее доме в Лас-Вегасе в ходе ссоры. Тогда полиция зафиксировала, что Мейвезер нанес пострадавшей несколько ударов по ребрам, а также душил ее, отчего она едва не потеряла сознание и горлом у нее пошла кровь. Однако, Сент-Вич нашла в себе силы сопротивляться, и разбила Мейвезеру голову попавшей под руку настольной лампой.

Отметим, что в 2006 году Роджер Мейвезер был приговорен к шестимесячному заключению за нападение на тещу.

Достижения Роджера Мейвезера

Он был чемпионом мира в двух весовых категориях. Владел титулами WBA в суперлегком весе в 1983/84 годов.

Был обладателем титула в легком среднем весе WBC с 1987/1989 лет.

Дополнительно он владел титулом IBO в легком среднем весе в 1994 году.

Обладатель титула среднего веса IBO в 1994/95 годах.

Добавим, что несколько дней назад в собственной машине нашли мертвой мать троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство.

В 2010 году Мейвезер провел в тюрьме два месяца за то, что избил Харрис.

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