Усик показал, как танцует во время тренировки: веселое видео

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Александр Усик
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом весе. Но не только тренировками занимается украинский боксер.

 

Александр Усик находит время и развлечься. Прямо в тренировочном зале. Во время одного из перерывов он решил потанцевать. И показал на видео свои способности.

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Видео танцев Александра Усика во время тренировки

Сам боксер готовится к первому бою в супертяжелом весе. Предварительно он запланирован на 18 мая. Александр Усик договорился о поединке с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО). Бой должен был состояться 18 мая в Чикаго. Но его могут перенести на 17 мая из-за другого боксерского поединка.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Александр Усик
Источник: 24 Канал
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