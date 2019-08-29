Усик получил дебютного соперника в супертяжелом весе
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн подтвердил, что украинский боксер получил соперника на дебютный в супертяжелом весе бой. Хирн пока не называет имя соперника Усика, но СМИ пишут про Тайрона Спонга.
В андеркарте поединка украинского боксера выступят россияне Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев.
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Мы договорились относительно оппонента Усика. Сделаем анонс сегодня или в пятницу. Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев сразятся в андеркарте,
- сказал Хирн.
Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).
Инсайдер The Athletic Майк Коппинжер сообщил, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем с Тайроном Спонгом.
Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.
Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).
В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 13 поединков и все выиграл (12 нокаутом).