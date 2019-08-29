Усик получил дебютного соперника в супертяжелом весе

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн подтвердил, что украинский боксер получил соперника на дебютный в супертяжелом весе бой. Хирн пока не называет имя соперника Усика, но СМИ пишут про Тайрона Спонга.

В андеркарте поединка украинского боксера выступят россияне Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев.

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Мы договорились относительно оппонента Усика. Сделаем анонс сегодня или в пятницу. Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев сразятся в андеркарте,

- сказал Хирн.

Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Инсайдер The Athletic Майк Коппинжер сообщил, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем с Тайроном Спонгом.

Sources: Tyrone Spong is on a short list of heavyweights being considered for Aleksandr Usyk’s debut Oct. 12 in Chicago. Bryant Jennings has also been considered. As reported, Andrey Fedosov was offered fight, but is no longer an option. Expect an announcement as soon as Friday — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 28 августа 2019 г.

Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).

В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 13 поединков и все выиграл (12 нокаутом).