Усик получил дебютного соперника в супертяжелом весе

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн подтвердил, что украинский боксер получил соперника на дебютный в супертяжелом весе бой. Хирн пока не называет имя соперника Усика, но СМИ пишут про Тайрона Спонга.

В андеркарте поединка украинского боксера выступят россияне Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев.

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Мы договорились относительно оппонента Усика. Сделаем анонс сегодня или в пятницу. Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев сразятся в андеркарте,
- сказал Хирн.

Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Инсайдер The Athletic Майк Коппинжер сообщил, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем с Тайроном Спонгом.

Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).

В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 13 поединков и все выиграл (12 нокаутом).

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
Источник: Boxing news 24
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