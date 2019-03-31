Усик рассказал, к какому сопернику готовится на тренировках

Александр Усик, который следующий бой проведет в супертяжелом весе, рассказал о своем тренировочном лагере и о сопернике, к которому готовится.

Скорее всего, следующим соперником Александра станет камерунский боксер Карлос Такам. Промоутер Усика Эдди Хирн озвучил потенциальные даты следующего поединка украинца – 17 или 25 мая.

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Парень (Такам, – Спорт24) очень достойный. Во всех практически версиях он в топе. Он движется, не статичен. В бою с Джошуа он очень хорошо двигался. С такими противниками получаются очень хорошие бои. На этот момент мы пересматриваем его поединки, что он делает, и нарабатываем свое. Но я совершенно не думаю о поединке так же, как и в предыдущих подготовках. Для меня задача выполнить свой тренировочный лагерь хорошо, и выполнить то задание, которое передо мной ставит команда,

– сказал Усик в эфире канала "Интер".

Для супертяжелого веса Усику нужно набрать больший вес и Александр решил остановиться на 98 кг.

Я уже два месяца практически в работе. Сначала мы делали тяжелую атлетику, и продолжаем ее делать. Потом перешли уже немного к боксу, но, тем не менее, элементы тяжелой атлетики присутствуют у нас в тренировочном лагере. Вот песочек добавился. Есть новые вещи, которые делаем. Я пока о них не буду говорить. Надо переделать вес в правильные мышцы, в нормальные, в рабочие. Нам не нужно много, потому что упадет коэффициент полезных действий, возможно скорость замедлится. Нам этого не нужно. Нам нужна такая же подвижность, такой же КПД. Так что я думаю, что 98 кг для начала будет достаточно,

– добавил Усик.

Спорт 24 писал, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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