24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Италии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у профессионального футболиста

- Читати новину українською
Первый случай коронавируса обнаружен у футболиста / impacto.mx

Вспышка коронавируса, которая быстро распространяется по миру, дошла до Италии. У игрока одного из клубов Италии обнаружили заболевание.

Как сообщает La Nazione, имя футболиста не разглашается, известно лишь то, что он проживает в провинции Сиена. В минувшее воскресенье игрок был вне заявки своей команды из-за недомогания и лихорадки.

Читать также: Тайное возвращение Ярмоленко: украинец провел секретный матч против "Тоттенхэма"

Позже врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь увезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

Также, по информации СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обеспокоен возможностью распространения эпидемии коронавирус. Ранее федерация футбола Италии приняла решение проводить игры Серии А за закрытыми дверями, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, что 23 февраля в Италии произошла вспышка коронавируса и с тех пор государство стало четвертым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 зараженных и 12 людях, умерших от болезни.

Что нужно знать о коронавирусе Covid-19

  • С декабря 2019 года коронавирусом в мире заразились более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни 2770 людей, выздоровели – 30322 человека.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.

Коронавірус
Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала

Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:28 Красивые и талантливые: привлекательные украинские футзалистки – фото
Софія Кулай
26 февраля 20:01 Стартовала перепродажа билетов на Евро-2020: цена и где купить
Михайло Гема
26 февраля 16:10 Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать
Ігор Саджениця
26 февраля 15:30 Хочу побить мировой рекорд, – эксклюзивное интервью с легкоатлеткой Ярославой Магучих
Станіслав Безушко
26 февраля 13:15 Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук