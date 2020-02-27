В Италии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у профессионального футболиста

Как сообщает La Nazione, имя футболиста не разглашается, известно лишь то, что он проживает в провинции Сиена. В минувшее воскресенье игрок был вне заявки своей команды из-за недомогания и лихорадки.

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Позже врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь увезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

Также, по информации СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обеспокоен возможностью распространения эпидемии коронавирус. Ранее федерация футбола Италии приняла решение проводить игры Серии А за закрытыми дверями, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, что 23 февраля в Италии произошла вспышка коронавируса и с тех пор государство стало четвертым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 зараженных и 12 людях, умерших от болезни.

Что нужно знать о коронавирусе Covid-19

С декабря 2019 года коронавирусом в мире заразились более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни 2770 людей, выздоровели – 30322 человека.

В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.

По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.



Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала