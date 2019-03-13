В "Карпатах" прокомментировали травму Марьяна Шведа

Полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед получил травму на тренировке команды. Поэтому пропустил последний матч "зелено-белых" против "Шахтера" в чемпионате Украины. В клубе прокомментировали повреждение футболиста.

Перед тем шотландские СМИ, со ссылкой на слова тренера "Карпат" Фабри Гонсалеса, заявили, что у Марьяна Шведа разрыв мышцы бедра. Поэтому футболист больше не сыграет за "Карпаты" в этом сезоне.

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Как говорится на сайте "Карпат", "лучший бомбардир команды тренируется в общей группе и готовится к воскресному матчу на уровне со всеми". Однако сыграет ли он против "Мариуполя" в воскресенье, 17 марта – пока неизвестно. Решение будет принимать главный тренер "Карпат" Фабри Гонсалес.

Пристальное внимание шотландских СМИ к Марьяну Шведу связана с тем, что игрок зимой подписал контракт с "Селтиком". Шотландский клуб заплатил за украинца 2 миллиона евро. Однако в "Селтик" игрок переберется лишь летом 2019 года. Пока он будет играть за "Карпаты" на правах аренды.