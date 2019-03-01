В матче НХЛ хоккеисту едва не перерезали шею коньком: сногсшибательное видео

Страшный инцидент произошел на матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Торонто Мейпл Лифс".

В конце второго периода матча форвард "Лифс" Митчелл Марнер во время единоборства у борта случайно задел коньком шею защитника "островитян" Джонни Бойчака.

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По словам главного тренера "островитян" Барри Тротца, от "ужасного зрелища" отделили буквально миллиметры, а Бойчак выглядел очень бледным, осознав, какой опасности он подвергся.

Бойчак срочно покинул площадку для получения медицинской помощи. К счастью, он избежал серьезной травмы и в третьем периоде вернулся на лед.

Смотрите видео инцидента в матче Нью-Йорк – Торонто

Ранее Спорт 24 писал, что во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Коламбусом" (5:1) произошел опасный инцидент. Шайба с огромной скоростью пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера Макгвайра.

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