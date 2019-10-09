В продажу поступила очередная партия билетов на матч Украина – Португалия

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Билеты на матч Украина – Португалия
Билеты на матч Украина – Португалия / УАФ

В среду, 8 октября, в продажу поступила очередная партия билетов на матч Украина – Португалия. Сам матч состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский",

Единственным сервисом, где можно легально приобрести билеты на матчи сборной Украины, является сайт ticketsbox.com. Билеты стоят от 150 до 1500 гривен. Перепродажа таких билетов запрещена в любом формате.

В Украинской ассоциации футбола предостерегают избегать предложений перекупщиков и не способствовать созданию ими дополнительного ажиотажа.

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Для тех же, кто купил билеты у перекупщиков, сервис ticketsbox.com создаст кризисный центр для проверки билетов. Он начнет работу в субботу, 12 октября, на территории НСК "Олимпийский" и будет работать до 14 октября включительно. Посетить кризисный центр стоит лишь тем, кто приобрел билет у перекупщиков! При себе необходимо иметь удостоверение личности и купленный билет.

Матч Украина – Португалия состоится в понедельник, 14 октября. Перед тем сборная Украины сыграет против Литвы в Харькове. Матч запланирован на пятницу, 11 октября. Билеты на этот матч тоже можно приобрести по ссылке.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Украина – Португалия Футбол
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