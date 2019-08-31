В России действительно ужасы показывают, что у нас тут людей едят, – Андрей Воронин

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Андрей Воронин
Андрей Воронин / Фото из открытых источников

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал об отношении к Федерации футбола и объяснил поездки к нашему северному соседу.

Андрей Воронин рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" о том, что его связывает с Россией.

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"Меня не любили при старой Федерации футбола. Я никогда не играл в Украине. У меня всегда была своя четкая позиция. Работать под кем-то я бы не стал. Или делать то, что я считаю неправильным. У нас это не всегда приветствуется", – сказал экс-футболист сборной Украины.

Я люблю свою страну и Одессу. У меня друзья были и есть в России, и они никоим образом не относятся к Порошенко или Путину. Вот в этом году Саша Самедов приехал в Одессу, был очень удивлен, что у нас все спокойно. В России действительно ужасы показывают, что у нас тут людей едят.

Андрей Воронин во время игровой карьеры защищал цвета московского "Динамо" в период с 2010-го по 2014 год. Украинец забил 22 мяча в 80 матчах за клуб.

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Теги: Новости России Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Сборная Украины по футболу
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