В Румынии пять футболистов выбежали с мячом на пустые ворота – курьезное видео

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ФК "Университат"

В чемпионате Румынии пятеро игроков "Университата Крайова" выбежали с мячом на пустые ворота "Ботошани".

Уступая со счетом 1:2, гости подавали угловой, на который прибежал и их голкипер. Но после потери мяча соперниками сразу пять игроков "Университати" выбежали на пустые ворота соперника.

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Забить гол суждено было Богдану Ватаелу, который закрепил преимущество хозяев и установил окончательный результат 3:1.

Спорт24 писал, что впечатляющий камбэк "Тоттенхэма" в матче 5 тура Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:2) мог и не состояться без участия мальчика, который подает мячи (болбой). Во время одного из игровых эпизодов, болбой быстро вернул мяч игрокам "шпор", чтобы те ввели его в игру.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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