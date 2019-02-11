В сине-желтых цветах и с молитвой: Зинченко показал щитки с матча против "Челси" (фото)

Украинский футболист Александр Зинченко сыграл полный матч за "Манчестер Сити" против "Челси" в чемпионате Англии. В этой игре он отдал два результативных паса, а его команда разгромила соперников со счетом 6:0.

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Александр Зинченко на этот матч вышел в особых щитках. Впоследствии их фото он выложил у себя в Instagram Stories. Сами щитки выполнены в сине-желтых цветах. А на них написан отрывок из молитвы "Отче наш".



Фото щитков Александра Зинченко с матча против "Челси"

Стоит добавить, что авторитетный портал Whoscored оценил игру Александра, который отдал две результативные передачи, в 8,7 балла. Лучше украинца сыграли только двое игроков – Серхио Агуэро, оформивший хет-трик, и автор дубля Стерлинг получили 10,0.