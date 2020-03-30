В "Заре" рассказали, кто заменит Рафаилова

Сергей Рафаилов уже покинул должность генерального директора луганской "Зари". Исполнять обязанности Рафаилова будет его заместитель.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что обязанности генерального директора луганского клуба будет исполнять Станислав Органов.

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Да, Рафаилом покинул клуб, 26 марта был последним днем. Станислав Органов буде исполнять его обязанности, это заместитель Рафаилова. Думаю, до конца сезона или до того момента, когда это все снова возобновится. А потом президент клуба будет принимать решение,

– сказал Скрипник в эфире программы "Большой футбол".

Отставка Рафаилова: главное

Информация о том, что Рафаилов покидает "Зарю" появилась 19 марта. Сначала гендиректор луганчан не подтвердил отставку.

Впоследствии в "Футбол NEWS" сообщили, что у Рафаилова недоразумения с владельцем "Зари" Евгением Геллером.

Также "Футбол NEWS" сообщили, что экс-глава Украинской премьер-лиги Владимир Генинсон один из кандидатов на пост гендиректора "Зари".

24 марта Рафаилов подтвердил, что уходит из луганской команды. В то же время он отказывается комментировать причины отставки.

СМИ пишут о конфликте Рафаилова с владельцем клуба Евгением Геллером. Главная претензия Геллера – в последнее время "Заря" продала мало игроков, а владелец не хочет тратить свои деньги на клуб.

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