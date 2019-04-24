"Вегас" проиграл решающий матч плей-офф НХЛ, пропустив четыре шайбы за 5 минут: видео

В седьмом матче плей-офф НХЛ между "Сан-Хосе" и "Вегасом" все решило изъятие хоккеиста гостей Коди Икина. Его команда к этому была впереди на три шайбы, но в меньшинстве пропустила четыре шайбы. Впоследствии команда проиграла матч, а вместе с ним и серию плей-офф НХЛ.

В прошлом сезоне "Вегас" несколько сенсационно дошел до финала кубка Стэнли, где уступил "Вашингтону". Это был первый сезон команды в НХЛ. Во втором сезоне команда вновь вышла в плей-офф, и на этот раз вылетела уже на первой стадии.

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23 апреля "Сан-Хосе" и "Вегас" сыграли седьмой матч. Победитель этой игры выходил в следующий раунд. И "Вегас" был близок к этому. В начале третьего периода команда была впереди 0:3. Вторую шайбу забросил Икин. И именно ему выпало стать главным неудачником игры. На 09:13 он получил 5-минутный штраф и удаление до конца матча. А уже на 09: 20 "Сан-Хосе" отыграло одну шайбу. На 13:21 счет уже был 4:3 в пользу хозяев.

К чести "Вегаса", команда таки сумела сравнять счет. За 47 секунд до конца матча Оди-Маршессо забросил четвертую шайбу своей команды. Поэтому победителя пары определяли в овертайме. Там было заброшено лишь одну шайбу. Ее автором стал Гудроу на 18:19 минуте.

Видеообзор матча Сан-Хосе – Вегас

"Сан-Хосе" выходит в четвертьфинал плей-офф НХЛ. Там команда сыграет против "Колорадо".