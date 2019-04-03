Владимир Кличко получил престижную должность во Всемирной боксерской ассоциации

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко получил должность советника президента WBA Жилберто Мендосы.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Кроме Кличко, советниками Мендосы стали Оливер Гомес – главный юрисконсульт, Франциско Пинья – финансист, Джозеф Эстуаник – ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, ставший юридическим советником.

Что представляет собой Всемирная боксерская организация?

Всемирная боксерская организация (WBA) была создана в 1962 году на основе национальной боксерской ассоциации США, ее офис зарегистрирован в Панаме. Мендоса возглавляет эту организацию с 1982 года. Это старейшая международная ассоциация профессионального бокса.



Ежемесячно она обновляет рейтинг сильнейших боксеров мира в 17-ти весовых категориях.

В марте 2018 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стриминговая компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Владимир Кличко пока не дал ответа на предложение DAZN.

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