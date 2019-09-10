Вратарь Андрей Лунин получил орден перед матчем сборной Украины против Нигерии
Сборная Украины в понедельник, 9 сентября, провела открытую тренировку на "Днепр Арена". На него пришло более 7 тысяч зрителей. Не обошлось и без приятных поздравлений.
Перед началом занятия президент УАФ Андрей Павелко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону мира среди 20-летних Андрею Лунину.
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Лунин только сейчас получил орден, поскольку во время награждения всей команды в Киеве Андрей был в заокеанском туре с мадридским "Реалом". При этом что игроки также получили звание "Мастера спорта Украины международного класса".
Напомним, 15 июня 2019 года сборная Украины U-20 победила на чемпионате мира. Лунин сыграл во всех матчах, кроме одного. Его признали лучшим голкипером турнира.
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