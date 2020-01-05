Вратарь в Англии помог нападающему забить курьезный гол: видео

В Первой лиге Англии, которая является третьим по значимости турниром туманного Альбиона, вратарь "Линкольна" помог отличиться голом "Сандерленду".

"Черные коты" открыли счет на 19 минуте благодаря голу Фланагана. А через четыре минуты хозяева удвоили преимущество.

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Игроки "Линкольна", видимо, забыли, что играют не в "Манчестер Сити", и попытались выйти из защиты через короткий пас.

Вратарь Джош Викерс попытался перебросить нападающего "Сандерленда", который его активно прессинговал.

Однако мяч попал в голову Магуайеру, после чего пролетел вдоль линии ворот. Там Линден Гуч выиграл верховую дуэль и забил гол.

"Сандерленд" сумел выиграть поединок со счетом 3:1. Сейчас "черные" коты занимают только 9-ю строчку. "Линкольн" – 16-й.

Сандерленд – Линкольн видеообзор матча