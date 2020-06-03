Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал вспышку коронавируса внутри команды. В частности, специалист рассказал о влиянии инфекции на тренировочный процесс.

В "Карпатах" сообщили, что клуб получил меньше, чем половину положительных результатов тестирования, которые футболисты сдали накануне. Всего тестирование прошли 65 человек. Слова Санжара цитирует "Футбол NEWS".

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Такое событие в клубе произошло – многие ребята заболели, сотрудники клуба. Поэтому, как здесь себя можешь чувствовать – конечно, это неприятная новость. Настроение не очень хорошее, все шокированы этими данными. Никто не ожидал, что может быть такое количество. Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех мерили температуру. Никаких симптомов не было.



Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального, потому что у кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то – нет. Поэтому мы индивидуальный процесс даже не начинали,

– объяснил Санжар.

Что известно о коронавирусе в " Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" состоялся 31 мая.

В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.

Клуб сообщил, что 2-го июня получил меньше, чем половину положительных результатов тестирования. Всего тест сдали 65 человек.

Из-за этого "Карпаты" решили пойти на двухнедельный карантин.

Евгений Дикий заявил, что если после карантина повторный тест футболистов опять будет положительный – это внештатная ситуация.