За победу получила хороший велосипед, он был лучшим во дворе, – Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук в 2019 году стала вице-чемпионкой мира. О том, как она пришла в этот спорт, тренировках и какими качествами должны обладать шахматисты – в интервью Спорт24.

– Ваши родители шахматисты. Это послужило толчком к тому, что Вы начали заниматься шахматами?

– В основном да. Родители с детства начали учить играть меня и мою сестру. Уже в два года мы знали как ходят все фигуры, а в три года понимали все правила игры.

К слову: Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира по шахматам

– Сколько времени Вы уделяете тренировкам?

– Почти все время. Конечно, есть и другие дела, но шахматами занимаюсь практически каждый день. В среднем уделяем 5-6 часов в день.

– Где больше всего в Украине развит ваш вид спорта?

Шахматы – неолимпийский вид спорта. По популярности в этом плане несколько уступает олимпийскому. Но если посмотреть именно на результат, то шахматы в Украине – один из самых успешных видов. Украинские шахматисты выиграли все самые престижные соревнования, а именно Всемирные шахматные Олимпиады, чемпионаты мира, Европы как командные, так и личные. Что женщины, что мужчины. Если говорить о городе, то шахматы наиболее развиты во Львове и Харькове. В настоящее время во Львове проживает около 20 гроссмейстеров. Не так много городов в мире имеют такой результат.

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– Ваши хобби, кроме шахмат?

– Свободного времени не так много. Больше всего нравится проводить время с семьей и друзьями. Конечно, могу посмотреть фильмы, послушать музыку, прогуляться по городу. Из-за того, что шахматы требуют выносливости, хожу в спортзал и играю в спортивные игры.

– Какое чувство, когда на многих турнирах Вас считают фаворитом соревнований?

– Я уже почти 10 лет вхожу в топ-10 среди женщин в мире. Уже как-то привыкла и сильно об этом не задумываюсь. Просто хочется в каждом турнире показать наилучший результат.

– Какой из турниров больше всего запомнился?

Могу отметить два турнира. Первый – это моя первая победа на чемпионате Европы среди детей до 8 лет. Мне тогда было 6 лет, пошла в первый класс. За победу получила хороший велосипед. Он был лучшим во дворе. А второй – это в декабря 2016 года я выиграла два чемпионата мира среди женщин. По блицу и по быстрым шахматам, все соревнования проходили подряд. Конечно, это был невероятный результат.

– Какими качествами должен обладать шахматист, чтобы достичь успехов в этом спорте?

– Важно иметь хорошую память, выносливость, усидчивость, внимание, умение концентрироваться, быть уверенным. Самое главное – желание достигать поставленных целей и верить в то, что все возможно.

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– Какой совет можете дать для детей, которые начинают заниматься шахматами?

– Мне кажется, что первый и важнейший совет – чтобы дети занимались тем, чем им нравится. Если детям нравятся шахматы, то, даже несмотря на то, что далеко не все станут шахматистами-профессионалами, я считаю, что нужно продолжать тренироваться. Шахматы принесут пользу в других делах.

– Были такие мысли, чтобы покинуть шахматы и заняться чем-то другим?

– Когда бывают не слишком удачные турниры, тогда такие мысли закрадываются в голову. Возможно, стоит заняться чем-то другим. Но потом отхожу морально и понимаю, что играть в шахматы – это то, что у меня лучше всего получается и снова возвращаюсь к тренировкам.

– Кто самый сильный из тех соперников, с которыми уже играли?

– Я играла с американцем Фабиано Каруана, россиянином Сергеем Карякиным, нидерландем Анишем Гири. Все они сейчас одни из сильнейших шахматистов мира. Правда, наши партии игрались несколько раньше.

– Что могли бы пожелать читателям?

– Желаю, чтобы люди были счастливыми и здоровыми. Жили в мире и любви. Занимались любимыми делами и старались делать их лучше. А это бы, в свою очередь, приносило хорошие результаты и удовольствие.