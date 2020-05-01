Заслужу второй бой с Ломаченко и получу победу, – бывший соперник украинца

Люк Кэмпбелл рассчитывает провести реванш с Василием Ломаченко. Британский боксер убежден, что отомстит Ломаченко за поражение.

Кэмпбелл заявил, что намерен добиться второго боя против украинца Василия Ломаченко, сообщает mirror.co.uk.

Читайте также Знаменитый боксер раскритиковал Ломаченко: Не верю, что он выиграет бой с Лопесом

В планах Кэмпбелла выиграть титул WBC, который сейчас принадлежит Девину Хейни. Британец считает, что это приблизит его ко второй встрече с Ломаченко.

Я буду бороться за пояс и выиграю его. На данный момент стоит вопрос о том, когда и с кем. Я боксер, который просто хочет драться. У меня нет силы, чтобы требовать титульного поединка. Мне просто нужно оставаться спокойным,

– заявил Люк.

Ломаченко и Кэмпбелл встречались 31 августа 2019 года в поединке за вакантный титул WBC. Бой в Лондоне завершился победой Василия решением судей.

Смотрите также Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя

Британец утверждает, что поражение Ломаченко – это выученный урок. "Пусть я не выиграл в последнем бою, но я чувствую, что стал лишь сильнее", – отметил боксер.

Я бы хотел снова подраться с Ломаченко. Я хочу завоевать позицию, в которой получу право на реванш. Возможно, я единственный боксер на планете, который говорит, что хочет драться с Ломаченко. Остальные не вспоминают его имя,

– заявил британец.

Люк утверждает, что во втором бою может сделать больше.

"Я не чувствую иллюзий и не вызываю людей, если у меня нет на это права. Я заслужил второй бой с Ломаченко и победу, как бы сложно это не было", – резюмировал Кэмпбелл.

Осенью 2019 года Ломаченко предоставили статус франчайзингового чемпиона. Таким образом, титул WBC формально стал вакантным.

Новый статус позволяет Ломаченко избегать обязательных защит титулов.

Таким образом, Кэмпбеллу будет сложно добиться второго поединка с Ломаченко.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.