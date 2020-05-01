Заслужу второй бой с Ломаченко и получу победу, – бывший соперник украинца
Люк Кэмпбелл рассчитывает провести реванш с Василием Ломаченко. Британский боксер убежден, что отомстит Ломаченко за поражение.
Кэмпбелл заявил, что намерен добиться второго боя против украинца Василия Ломаченко, сообщает mirror.co.uk.
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В планах Кэмпбелла выиграть титул WBC, который сейчас принадлежит Девину Хейни. Британец считает, что это приблизит его ко второй встрече с Ломаченко.
Я буду бороться за пояс и выиграю его. На данный момент стоит вопрос о том, когда и с кем. Я боксер, который просто хочет драться. У меня нет силы, чтобы требовать титульного поединка. Мне просто нужно оставаться спокойным,
– заявил Люк.
Ломаченко и Кэмпбелл встречались 31 августа 2019 года в поединке за вакантный титул WBC. Бой в Лондоне завершился победой Василия решением судей.
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Британец утверждает, что поражение Ломаченко – это выученный урок. "Пусть я не выиграл в последнем бою, но я чувствую, что стал лишь сильнее", – отметил боксер.
Я бы хотел снова подраться с Ломаченко. Я хочу завоевать позицию, в которой получу право на реванш. Возможно, я единственный боксер на планете, который говорит, что хочет драться с Ломаченко. Остальные не вспоминают его имя,
– заявил британец.
Люк утверждает, что во втором бою может сделать больше.
"Я не чувствую иллюзий и не вызываю людей, если у меня нет на это права. Я заслужил второй бой с Ломаченко и победу, как бы сложно это не было", – резюмировал Кэмпбелл.
- Осенью 2019 года Ломаченко предоставили статус франчайзингового чемпиона. Таким образом, титул WBC формально стал вакантным.
- Новый статус позволяет Ломаченко избегать обязательных защит титулов.
- Таким образом, Кэмпбеллу будет сложно добиться второго поединка с Ломаченко.
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