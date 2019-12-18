Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины: результат

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Кубок Украины жеребьевка 1/4 финала

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Команды узнали имена соперников, с которыми сойдутся в четвертьфинале.

Жеребьевку провели Мисс Украина-2018 Леонила Гузь, а также журналист Игорь Цыганык.

Результаты жеребьевки (первыми указаны команды – хозяева)

  • Динамо – Александрия
  • Минай – Ингулец
  • Альянс – Мариуполь
  • Десна – Ворскла

Напомним, что команды, которые играют в низших лигах, автоматически проводят матч дома. Если в паре клубы представляют одну лигу – то согласно жребию.

Четвертьфинальная стадия состоит из одного матча. Базовая дата проведения поединков – 4 марта. Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года в Тернополе.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо ФК Мариуполь ФК Десна ФК Ворскла ФК Александрия Кубок Украины
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