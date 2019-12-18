Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины: результат
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Команды узнали имена соперников, с которыми сойдутся в четвертьфинале.
Жеребьевку провели Мисс Украина-2018 Леонила Гузь, а также журналист Игорь Цыганык.
Результаты жеребьевки (первыми указаны команды – хозяева)
- Динамо – Александрия
- Минай – Ингулец
- Альянс – Мариуполь
- Десна – Ворскла
Напомним, что команды, которые играют в низших лигах, автоматически проводят матч дома. Если в паре клубы представляют одну лигу – то согласно жребию.
Четвертьфинальная стадия состоит из одного матча. Базовая дата проведения поединков – 4 марта. Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года в Тернополе.
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