Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины: результат

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Команды узнали имена соперников, с которыми сойдутся в четвертьфинале.

Жеребьевку провели Мисс Украина-2018 Леонила Гузь, а также журналист Игорь Цыганык.

Результаты жеребьевки (первыми указаны команды – хозяева)

Динамо – Александрия

Минай – Ингулец

Альянс – Мариуполь

Десна – Ворскла

Напомним, что команды, которые играют в низших лигах, автоматически проводят матч дома. Если в паре клубы представляют одну лигу – то согласно жребию.

Четвертьфинальная стадия состоит из одного матча. Базовая дата проведения поединков – 4 марта. Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года в Тернополе.