24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Жозе Моуринью помогает доставлять продукты питания на карантине: фото

- Читати новину українською
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью / twitter.com/SpursOfficial

Звездный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во время карантина занимается благотворительной деятельностью. Португалец помогает доставлять продукты питания.

Как сообщает "Тоттенхэм", Моуринью помог доставить свежие фрукты и овощи из клубного сада-огорода в центр распределения пищевых продуктов на стадионе.

Смотрите также "Манчестер Юнайтед" подсветил стадион в честь медиков, которые борются с COVID-19: фото

Карман в гараже арены использует Лондонский продовольственный альянс – благотворительная организация, которая обеспечивает продуктами наиболее уязвимые слои населения.

Сюда привозят овощи и другие продукты, распределяют и развозят.

Ранее сообщалось, что португальский специалист стал волонтером благотворительной организации в Age UK.

Моуринью разносил людям предметы первой необходимости в Энфилде, одной из административных единиц Лондона.

Вопреки режиму самоизоляции Жозе Моуринью провел секретные занятия со своими игроками в парке и получил выговор.

По состоянию на 30 апреля в Британии подтверждена 166 441 случай заражения COVID-19, умерло 26 166 человек.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Тоттенхем Жозе Моуринью Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Президент Франции хочет, чтобы топ-лиги Европы не возобновляли футбольный сезон
сегодня , 13:21 Президент Франции хочет, чтобы топ-лиги Европы не возобновляли футбольный сезон
Михайло Гема
Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео
29 апреля , 17:33 Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео
Юрій Семенюк