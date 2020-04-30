Жозе Моуринью помогает доставлять продукты питания на карантине: фото
Звездный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во время карантина занимается благотворительной деятельностью. Португалец помогает доставлять продукты питания.
Как сообщает "Тоттенхэм", Моуринью помог доставить свежие фрукты и овощи из клубного сада-огорода в центр распределения пищевых продуктов на стадионе.
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Карман в гараже арены использует Лондонский продовольственный альянс – благотворительная организация, которая обеспечивает продуктами наиболее уязвимые слои населения.
Сюда привозят овощи и другие продукты, распределяют и развозят.
Ранее сообщалось, что португальский специалист стал волонтером благотворительной организации в Age UK.
Моуринью разносил людям предметы первой необходимости в Энфилде, одной из административных единиц Лондона.
Вопреки режиму самоизоляции Жозе Моуринью провел секретные занятия со своими игроками в парке и получил выговор.
По состоянию на 30 апреля в Британии подтверждена 166 441 случай заражения COVID-19, умерло 26 166 человек.
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