Жозе Моуринью помогает доставлять продукты питания на карантине: фото

Звездный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во время карантина занимается благотворительной деятельностью. Португалец помогает доставлять продукты питания.

Как сообщает "Тоттенхэм", Моуринью помог доставить свежие фрукты и овощи из клубного сада-огорода в центр распределения пищевых продуктов на стадионе.

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Карман в гараже арены использует Лондонский продовольственный альянс – благотворительная организация, которая обеспечивает продуктами наиболее уязвимые слои населения.

Сюда привозят овощи и другие продукты, распределяют и развозят.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06 — Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) April 29, 2020

Ранее сообщалось, что португальский специалист стал волонтером благотворительной организации в Age UK.

Моуринью разносил людям предметы первой необходимости в Энфилде, одной из административных единиц Лондона.

Вопреки режиму самоизоляции Жозе Моуринью провел секретные занятия со своими игроками в парке и получил выговор.

По состоянию на 30 апреля в Британии подтверждена 166 441 случай заражения COVID-19, умерло 26 166 человек.

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