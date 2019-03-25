Знаменитая биатлонистка официально завершила карьеру

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой, официально завершила карьеру.

Девятый этап Кубка мира по биатлону, который состоялся в Норвегии, стал последним для Кузьминой.

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В будущем биатлонистка не исключает, что может участвовать в эстафетах.

Отметим, что в норвежском Холменколлене Кузьмина выиграла спринт и гонку преследование.

Представительница Словакии стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.

Кто такая Анастасия Кузьмина?​34-летняя словацкая биатлонистка русского происхождения, трехкратная олимпийская чемпионка, неоднократная победительница континентальных первенств и чемпионатов мира среди юниоров, мастер спорта международного класса. Серебряный призер чемпионата мира 2009 года в масс-старте, двукратная чемпионка Европы 2009 года.

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