Знаменитая биатлонистка официально завершила карьеру
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой, официально завершила карьеру.
Девятый этап Кубка мира по биатлону, который состоялся в Норвегии, стал последним для Кузьминой.
Читайте также: Йоганнес Бё получил Большой хрустальный глобус и четыре Малых, Пидручный в топ-20
В будущем биатлонистка не исключает, что может участвовать в эстафетах.
Отметим, что в норвежском Холменколлене Кузьмина выиграла спринт и гонку преследование.
Представительница Словакии стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.
Кто такая Анастасия Кузьмина?34-летняя словацкая биатлонистка русского происхождения, трехкратная олимпийская чемпионка, неоднократная победительница континентальных первенств и чемпионатов мира среди юниоров, мастер спорта международного класса. Серебряный призер чемпионата мира 2009 года в масс-старте, двукратная чемпионка Европы 2009 года.
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram