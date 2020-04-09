Звездный ЛеБрон Джеймс дал украинскому игроку свой номер для решения проблем

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступал за "Лейкерс", рассказал о звездных экс-одноклубниках. Партнером по команде Михайлюка был ЛеБрон Джеймс.

Михайлюк рассказал, что из бывших партнеров по "Лейкерс" он все еще поддерживает связь с Кайлом Кузмой и Брэндоном Ингрэмом.

Относительно ЛеБрона, то украинец поражен профессиональным отношением американского баскетболиста к игре.

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"Какой ЛеБрон? Он крутой. Все истории, которые люди рассказывают о нем, большинство из них правдивы. На тренировки он приходит за час-два до того, как приходят все.

В "Лейкерс", например, тренировка в 11-12 часов, спортзал у меня в 8 утра. Так вот, обычно он уже был в тренажерном зале передо мной. До тренировки и после он постоянно бросает, у него есть своя команда врачей, тренеров, которые отвечают за каждую часть его тела", – цитирует Святослава Xsport.

Также украинец рассказал, что ЛеБрон поддерживает всех игроков. Святослав заявил, что ЛеБрон дал ему свой номер телефона.

"ЛеБрон всегда старается поддерживать всех игроков. Даже когда меня обменяли, он подошел ко мне и сказал:" Ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони, я тебе помогу", – рассказал Михайлюк.

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В 2019 году Михайлюк перешел в "Детройт". В сезоне 2019/2020 украинец стал игроком основы клуба НБА.

Что известно о Джеймсе?ЛеБрон трижды становился чемпионом НБА и столько же раз признавался самым ценным игроком финала НБА. Джеймс – самый результативный игрок регулярного чемпионата.

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