Садовий готовий взяти на баланс Львова футбольну академію ФК "Карпати"
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове взяти на баланс футбольну академію ФК "Карпати", яка надалі може стати основою для відродження футбольного клубу.
Про це він написав у власному Facebook.
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"ФК "Карпати" — це частина історії Львова. Впевнений, що "леви" залишаться і відродяться, незважаючи на амбіції власників. Але через ці проблеми можуть постраждати діти, які сьогодні навчаються в футбольній академії "Карпат". А це 800 учнів", – написав Садовий.
Місто не може фінансувати приватний клуб, тим більше, якщо він належить одним з найбагатших людей країни. Але місто може взяти на свій баланс і знайти кошти на утримання футбольної академії. Готовий до обговорення пропозиції з власниками клубу, фанатами та депутатами.
Що відбувається у "Карпатах"
29 червня "Карпати" офіційно повідомили, що не поїдуть на матч УПЛ з "Маріуполем" через брак коштів.
"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.
За версією клубу, один з власників клубу відмовляється фінансувати команду. Власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.
ЗМІ називають фактичним власником 50% "левів" олігарха Ігоря Коломойського.
Смалійчуку начебто не вдалося налагодити контакт з другою стороною.
"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас новий власник Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.