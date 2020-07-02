Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове взяти на баланс футбольну академію ФК "Карпати", яка надалі може стати основою для відродження футбольного клубу.

Про це він написав у власному Facebook.

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"ФК "Карпати" — це частина історії Львова. Впевнений, що "леви" залишаться і відродяться, незважаючи на амбіції власників. Але через ці проблеми можуть постраждати діти, які сьогодні навчаються в футбольній академії "Карпат". А це 800 учнів", – написав Садовий.

Місто не може фінансувати приватний клуб, тим більше, якщо він належить одним з найбагатших людей країни. Але місто може взяти на свій баланс і знайти кошти на утримання футбольної академії. Готовий до обговорення пропозиції з власниками клубу, фанатами та депутатами.

Що відбувається у "Карпатах"

29 червня "Карпати" офіційно повідомили, що не поїдуть на матч УПЛ з "Маріуполем" через брак коштів.

"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.

За версією клубу, один з власників клубу відмовляється фінансувати команду. Власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

ЗМІ називають фактичним власником 50% "левів" олігарха Ігоря Коломойського.

Смалійчуку начебто не вдалося налагодити контакт з другою стороною.

"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас новий власник Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.