Ще один експрезидент "Реала" потрапив у реанімацію через коронавірус

Колишній президент "Реала" Фернандо Мартін був госпіталізований з симптомами коронавірусу.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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72-річний бізнесмен був доставлений у відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень Мадрида.

Мартін був призначений тимчасовим президентом "Реалом" в лютому 2006 року після відставки Флорентіно Переса.

Раніше стало відомо, що кілька днів тому від коронавірусної інфекції помер інший експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Йому було 76 років.

Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в усьому світі від вірусу померло більше 16 тисяч чоловік.

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