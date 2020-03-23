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Ще один експрезидент "Реала" потрапив у реанімацію через коронавірус

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Фернандо Мартін захворів на коронавірус / ФК "Реал"

Колишній президент "Реала" Фернандо Мартін був госпіталізований з симптомами коронавірусу.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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72-річний бізнесмен був доставлений у відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень Мадрида.

  • Мартін був призначений тимчасовим президентом "Реалом" в лютому 2006 року після відставки Флорентіно Переса.
  • Раніше стало відомо, що кілька днів тому від коронавірусної інфекції помер інший експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Йому було 76 років.
  • Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в усьому світі від вірусу померло більше 16 тисяч чоловік. 

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Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Реал Новини Спорту Спорт Футбол
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