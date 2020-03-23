Ще один експрезидент "Реала" потрапив у реанімацію через коронавірус
Колишній президент "Реала" Фернандо Мартін був госпіталізований з симптомами коронавірусу.
Про це повідомляє іспанське видання Marca.
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72-річний бізнесмен був доставлений у відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень Мадрида.
- Мартін був призначений тимчасовим президентом "Реалом" в лютому 2006 року після відставки Флорентіно Переса.
- Раніше стало відомо, що кілька днів тому від коронавірусної інфекції помер інший експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Йому було 76 років.
- Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в усьому світі від вірусу померло більше 16 тисяч чоловік.
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