Тайсон Ф'юрі звинуватив Кличка у шахрайстві

Британський боксер Тайсон Ф'юрі зробив чергову гостру заяву щодо Володимира Кличка. Ф'юрі звинувачує Володимира Кличка у шахрайстві.

За словами британця, напередодні їхнього бою Кличко вдавався до різних засобів, щоб здобути перемогу.

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Кличко був хорошим чемпіоном і побудував відмінну кар'єру, але я взагалі не поважаю його як особистість. Він хронічний шахрай і заздрісник. Перед боєм з Кличком я був явним аутсайдером, мої шанси оцінювали як один до десяти. Перемога для нього була настільки важливою, що Володимир був готовий на все, навіть на обман,

– заявив Ф'юрі.

За словами Тайсона, спочатку під час зважування ваги показали йому аномально низьку вагу. Ф'юрі стверджує, що правильно зважився тільки з другої спроби. На його думку, таким чином Кличко намагався вплинути на нього психологічно.

Також британський боксер каже, що Володимир носив спеціальні черевики, щоб здаватися одного зросту з ним. Крім того, Ф'юрі впевнений, що для їх бою Кличко хотів використовувати занадто м'який канвас.

Тайсон заявив, що українець спеціально готувався до такого покриттям на рингу, а він виявився на ньому вперше. Та, за словами Ф'юрі, в результаті настил все ж замінили.

До того ж "Циганський король" поскаржився, що його змусили битися в незручних рукавичках, а представникам його команди не дозволили спостерігати за тейпіруванням Кличка.

Вперше за довгий час він боксував з людиною, яка дбала не про те, скільки заробить, а про те, щоб відібрати його пояси. Я дуже хотів перемогти. Якщо він виконав таке зі мною, як багато інших бійців постраждали від трюків Кличка протягом його кар'єри? І як багато людей потребували грошей і нічого не говорили про це?,

– додав Ф'юрі.

29 листопада 2015 року Володимир Кличко неочікувано для всіх зазнав поразки у бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Боксери довго домовлялися про реванш, але Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Кличко після довгої паузи провів титульний поєдинок проти Ентоні Джошуа й зазнав поразки. У свою чергу Ф'юрі відновив кар'єру й провів декілька боїв, зокрема, проти Деонтея Уайлдера.