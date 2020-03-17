У Києві скасували чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який повинен був пройти в Києві, не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Європейський гімнастичний союз (UEG) на офіційному сайті.

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UEG поінформував про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться в квітні.

Чемпіонат Європи в Києві повинен був пройти з 20-го по 24 травня .

. Через пандемії коронавірусу також були скасовані турнір з художньої гімнастики в Парижі, турнір зі стрибків на батуті в Гетеборзі, а також чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики в Баку.

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