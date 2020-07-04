У Києві відбулись змагання Strong Games. Вони стартували вперше після карантину в Україні. До столиці атлети з'їхалися з усієї країни та навіть встигли встановити 2 нових національних рекорди. Один з рекордсменів – Володимир Моісей, який втратив руку кілька років тому під час ДТП.

Серед учасників стронгмени з різних куточків України

Володимир Моісей – атлет з Бердянська. У 2019 році під час ДТП він втратив руку. Однак довго у відчаю не перебував: вже на другий день у лікарні почав займатися фізичними вправами.

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Нині він бере участь на рівні з іншими атлетами адаптивної категорії.



Володимир Моісей / Фото скриншот з відео

Окрім цього, Моісей допомагає дітям, пише автобіографічну книгу та не приховує, що має на меті бути прикладом для інших. Чоловік підняв однією рукою 250 кілограмів у становій тязі та став рекордсменом Книги рекордів України.

Ця перемога допоможе багатьом людям, які чомусь, можливо, розчарувались в собі. Особливо багатьом діткам, які хочуть бачити чоловічий приклад. Думаю, для них це буде важливо,

– зазначив атлет.

"І хочу, щоб все більше людей могли показувати свої можливості і бути великою частиною нашого суспільства", – підсумував Володимир Моісей.



Моісей втратив руку під час ДТП / Фото скриншот з відео

Надалі Володимир Моісей планує встановлювати нові рекорди. Все, що для цього потрібно, у нього є: підтримка друзів, рідних та власна віра. Коли ж відбудуться наступні змагання серед стронгменів – наразі невідомо. Все залежить від подолання COVID-19 в Україні.

Другий рекордсмен – львів'янин

Спортсмен зі Львова Роман Грицеляк впорався з вагою 95 кілограмів, що більше на півтора кілограми від попереднього рекорду. Для чоловіка це було нелегко, але на цьому він не збирається зупинятися – наступного року хоче осилити 100 кілограмів.

Учасники боролись за першість у 3 категоріях:

95 кілограмів;

110 кілограмів;

понад 110 кілограмів.

Змагання мали відбутися ще у квітні, однак у зв'язку із пандемією організатори перенесли відкриття.

"Дякуємо департаменту молоді та спорту за сприяння, а також департаменту розпоряджень. Просто в авральному режимі ми отримали всі дозволи, але і буду дякувати Віталію Володимировичу – він вчора підписав, і ми все організували", – розповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.