Новий старт після поранень: як нацгвардійці розвивають спортивну інфраструктуру для ветеранів

Ветеран 2 Галицької бригади Національної гвардії України Володимир Москаленко воював під Покровськом, але ворожа міна змінила його життя. Через поранення довелось ампутувати частину ноги. Після лікування чоловік став на протез і продовжив реабілітацію, займаючись спортом.

Історією бійця та його реабілітацією після поранення поділилась із 24 Каналом 2 Галицька бригада Національної гвардії України.

Як нацгвардійці розвивають спортивну інфраструктуру для ветеранів?

Важливу роль у реабілітації Володимира зіграв дзвінок від Олега Семенюка – побратима та сертифікованого тренера. Олег знав про стан Володимира і в розмові наполегливо переконував його спробувати себе в адаптивному спорті.

Сам Володимир згадує початок свого шляху у спорті так: "Зі мною зв'язались побратими і запропонували взяти участь у змаганнях з адаптивного спорту. Спочатку було незвично, я не розумів, як це працює. Але погодився. Це краще, ніж сидіти зі своїм болем у чотирьох стінах. А тут є нагода вийти до людей. Ми почали підготовку. Пам’ятаю, як потрапив на змагання з адаптивного баскетболу. В командах теж були хлопці на кріслах колісних. У якийсь момент відчув такий азарт і силу, що був під враженням ще кілька днів".

Сьогодні ж Володимир – постійний учасник змагань. Стрільба, плавання, лижі стали для чоловіка шляхом адаптації після важкої травми на фронті.

До війни побратим Олег Семенюк був сертифікованим тренером із легкої атлетики, а нині служить у лавах 2 Галицької бригади. Наразі місія Олега – допомагати товаришам по службі розвивати свої фізичні можливості. Разом із іншими інструкторами Олег активно розбудовує ветеранський та адаптивний спорт у Львові.

Адаптивний спорт має величезну силу зцілення. Його основа – середовище, де "всі свої". Це допомагає хлопцям і дівчатам, які пройшли пекло війни, почуватися в безпеці. У всіх схожі переживання та виклики, всі говорять "однією мовою". Тому ми робимо ставку на якнайширше залучення побратимів до різних ініціатив, а іноді й самі організовуємо такі змагання,

– розповідає Олег Семенюк.

Нещодавно нацгвардієць долучився до програми розвитку спортивної системи Львова. На зустріч запросили представників із різних регіонів України, щоб поділитися досвідом відкритості до потреб ветеранів і адаптивного спорту.

"Я ділився досвідом і озвучував проблемні питання, з якими зіштовхуються ветерани. Виявилося, що наш досвід залучення бійців до спорту дуже затребуваний в інших містах. І здивуванням було різноманіття секцій з різними видами спорту для ветеранів війни та військовослужбовців з пораненнями. Також велике зацікавлення викликало обговорення програми "Ветеранський спорт", яку можна впроваджувати, співпрацюючи з бізнесом на рівні громади,

– зазначає нацгвардієць.

Наразі Львів є важливим майданчиком, де ветерани не просто відновлюються, а стають лідерами змін. Адже спорт є мовою сили, яку розуміє кожен, хто пройшов вогонь. Надалі планується ще більше змагань та ініціатив.

Олег пояснює, що ветеран має бути центром уваги для кожного міста. Саме це учасники програми постійно підкреслюють. Для цього вони будують ефективну співпрацю з різними спортмайданчиками та представниками влади. Прикладом слугує програма "Резиденція рішень: Спортивна система Львова".

За словами тренера, допомога в реабілітації також є частиною військової служби. Складання режиму тренувань і харчування, проведення спортивних заходів, поради щодо відновлення м'язів та вправ із навантаженнями – це те, з чого все починається.

Ховатись у чотирьох стінах – це не вихід. Раджу усім ветеранам приєднуватись до будь-яких спортивних ініціатив. Треба долучатись до спільноти своїх. Тут готові і можуть допомогти, підставити плече і навчити долати виклики долі,

– резюмує Володимир Москаленко.

Разом нацгвардійці пройшли чимало змагань, серед яких відомі першості з адаптивного та ветеранського спорту: "Bestrong games", "Сильні України", "Звитяга нескорених", "Кубок Воїна" з стрільби кульової, регбі на кріслах колісних "Ліга ветеранів", "Титани UA", тощо.

У спортивному календарі Олега і Олександра регулярні тренування та виступи. Зараз військовослужбовці готуються до чергових змагань.

"Ми подали заявку на участь в "Unbroken Games". Це наймасштабніші змагання серед поранених військовослужбовців, що організовує Львівська міська рада. Це як Олімпійські ігри для цивільних осіб", – розповідає Олег Семенюк.

Окрім того, нацгвардійці продовжують розробку методичних рекомендацій щодо втілення у життя спільних спортивних проєктів за участю військовослужбовців. Кажуть, що готові ділитись напрацюваннями, оскільки інтереси ветеранів мають бути на першому місті в усіх куточках України.

Те, що роблять гвардійці 2 Галицької бригади нагадує про можливості, які спорт відкриває для швидшої адаптації після поранень. А приклад співпраці доводить, що бойове братерство залишається опорою навіть після військової служби.

Нацгвардійці розвивають спортивну інфраструктуру для ветеранів: дивіться фото

