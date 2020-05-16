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Спостерігачів ОБСЄ обстріляли на Луганщині

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Спостерігачів ОБСЄ обстріляли на Луганщині 15.05.2020
Патруль ОБСЄ обстріляли на Луганщині / Zahid.net

Патруль спостерігачів ОБСЄ потрапив під обстріл 15 травня поблизу Березовського, що на Луганщині. Постраждалих немає.

Два вибухи біля патруля

Шестеро спостерігачів ОБСЄ перевіряли, чи дотримуються режиму припинення вогню поблизу Березовського. Про це повідомляють у звіті моніторингової місії.

Важливо Проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ, – ОБСЄ

Також патруль запускав безпілотник, аби перевірити інформацію про руйнування у населеному пункті.

Коли апарат був на висоті 5 метрів над землею, четверо членів патруля місії побачили 2 невстановлених боєприпаси, що летіли в їхню сторону. Після цього вони почули два вибухи, 
– повідомили в звіті ОБСЄ.

Дим від вибухів підіймався на 80 – 100 метрів вгору, ймовірно, що боєприпаси приземлились за 20 метрів від людей. Команда спостерігачів заховалась в автомобілях, а згодом змінила позицію, аби продовжити моніторинг.

Бойовики не пропускають патрулі ОБСЄ

У звіті спостерігачі також зазначають, що проросійські бойовики не пропускають патрулі ОБСЄ на контрольно-пропускні пункти поблизу лінії розмежування. Свої дії окупанти пояснюють карантинними обмеженнями.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території ОБСЄ
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