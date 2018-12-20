Спостерігання за падінням курсу рубля у громадських місцях – образа особисто Путіну, – Яковина

Режим Володимира Путіна аж настільки активно бере участь у гібридній війні за кордоном, що не помічає, наскільки став вразливий для цієї ж зброї у себе вдома. Останнім часом у Росії трапилося одразу кілька подій, які виявили слабкість країни.

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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Спершу він звернув увагу на курс рубля. Через посилення санкцій і падіння, доволі швидкого, цін на нафту, падає і російська валюта. На початку 2018 за долар давали менш ніж 60 рублів, а тепер – майже 70. До слова, останніми днями його падіння різко прискорилося.

І якщо на Заході Кремль провадить хитрі гібридні операції проти своїх опонентів, то вдома діє значно простіше. 18 грудня Путін заборонив вуличні табло з курсом валют. Ні, поки це не заборона, власне, долара та євро. Гадаю, їх у росіян будуть відбирати пізніше. Зараз їх лише прагнуть привчити, що мати іноземні грошові знаки – непристойно,

– сказав журналіст.

"До того ж, спостерігання за падінням курсу рубля у громадських місцях – це образа особисто Володимиру Путіну. Як не заборонити?" – іронізував Яковина.



На початку 2018 за долар давали менш ніж 60 рублів, а тепер – майже 70

Ще кумеднішою, на думку Яковини, є ситуація у сфері контролю за інтернетом. Кілька днів тому у Держдуму внесли проект закону щодо відокремлення російського інтернету від світового. А ще влада збирається витратити 20 мільярдів рублів на закупівлю обладнання для боротьби з незнищенним месенджером Telegram

Ну, тут все ясно: влада просто втрачає глузд від безконтрольного поширення інформації. Тож чому росіянам забороняють думати про валюту? Чому прагнуть урізати інтернет і заборонити месенджери? Та тому, що влада повністю втратила підтримку суспільства,

– зробив висновок журналіст.

І жодні, на його думку, заходи не допоможуть. Так, Путін може щось виграти за кордоном. Але утримувати владу всередині своєї країни йому буде дедалі важче.

Відео повного блогу "Скажений світ" Івана Яковини за 19 грудня 2018