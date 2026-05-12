Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування, – НАБУ

Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування у справі "Династія". Водночас у САП планують просити для Єрмака тримання під вартою з альтернативою застави.

Про це під час брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Яку заяву зробив Кривонос?

Кривонос під час брифінгу щодо справи "Династія" заявив, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом досудового розслідування. За його словами, глава держави "не фігурував і не фігурує" у провадженні, яке нині розслідують НАБУ та САП.

Водночас він наголосив, що слідство продовжує перевіряти інші версії щодо належності окремого майна.

Президент України не фігурує у досудовому провадженні. Інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває,

– заявив Семен Кривонос.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу також повідомив про намір прокуратури клопотати щодо запобіжного заходу для Єрмака. За його словами, відомство проситиме суд обрати тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 180 мільйонів гривень.

Інших деталей щодо підозри або обставин справи під час брифінгу наразі не озвучили.