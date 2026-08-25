Готівка від Міндіча: у САП розповіли нові деталі щодо застави для Галущенка

У розслідуванні антикорупційних органів під кодовою назвою "Форрест Гамп" спливли нові подробиці щодо того, звідки взяли гроші на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Слідчі зафіксували передачу готівки ексзаступниці голови Офісу Президента.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, під час судового засідання прокурор САП розкрив, що 9 червня бізнесмен Тімур Міндіч передав Ірині Мудрій кошти для внесення застави за Германа Галущенка.

Слідчі розкрили схему передачі коштів

Під час засідання суду з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку прокурор САП заявив про залученість бізнесмена до передачі грошей. Згідно з озвученими розмовами фігурантів, саме Міндіч звернувся до Мудрої з питаннями щодо застави.

Правоохоронці продовжують озвучувати в суді вилучені записи розмов. Зокрема, стверджують, що гроші на заставу за Галущенка дав саме Міндіч.

До речі, Вищий антикорупційний суд 25 серпня обрав запобіжний захід для ексзаступниці голови Офісу Президента. Мудру взяли під варту на 60 діб з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень

Підозрювана заявила, що спробує зібрати гроші на заставу, зокрема, мовляв, частину коштів вона має й сама.

Нагадаємо, Міндіч, як і Галущенко, є фігурантом іншої справи НАБУ та САП під назвою "Мідас". РНБО наклала на бізнесмена санкції через його причетність до корупційних схем та вимагання "відкатів" у контрагентів "Енергоатома".