У Польщі провели нові затримання у справі ексгендиректора Укравтодору Славоміра Новака. Стало відомо, що правоохоронці затримали ще 3 осіб.

Як повідомило польське інформагентство РАР, затриманих хочуть звинуватити у тому, що вони дали Новаку хабарі за впливові посади.

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Як відомо, загальна сума хабарів, у яких звинувачують цих осіб, – кілька сотень тисяч злотих.

Серед затриманих:

ексглава паливно-енергетичного концерну Даріуш К.;

ексголова правління енергетичної компанії Войцех Т.

Хабарі давали нібито в період, коли Новак виконував обов'язки голови політичної Ради Кабінету Міністрів. Тоді він був міністром транспорту, будівництва та водних ресурсів Польщі.

Затримання Славоміра Новака: коротко