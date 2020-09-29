Справа Новака: у Польщі затримали ще 3 особи
У Польщі провели нові затримання у справі ексгендиректора Укравтодору Славоміра Новака. Стало відомо, що правоохоронці затримали ще 3 осіб.
Як повідомило польське інформагентство РАР, затриманих хочуть звинуватити у тому, що вони дали Новаку хабарі за впливові посади.
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Як відомо, загальна сума хабарів, у яких звинувачують цих осіб, – кілька сотень тисяч злотих.
Серед затриманих:
- ексглава паливно-енергетичного концерну Даріуш К.;
- ексголова правління енергетичної компанії Войцех Т.
Хабарі давали нібито в період, коли Новак виконував обов'язки голови політичної Ради Кабінету Міністрів. Тоді він був міністром транспорту, будівництва та водних ресурсів Польщі.
Затримання Славоміра Новака: коротко
- 22 липня 2020 року затримали Новака на 3 місяці. Так постановив районний суд Варшави.
- Ексміністра транспорту в уряді Дональда Туска підозрюють в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.
- Це пов'язано з часом, коли Славомір Новак очолював Укравтодор. Він був призначений виконувачем обов'язків голови агентства в жовтні 2016 року. У відставку подав наприкінці вересня 2019 року.