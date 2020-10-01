Справа про вбивство італійця на Добасі: Геращенко розповів нові деталі суду над Марківим
В Італії сьогодні поновили слухання у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звинувачують в причетності до вбивства італійського фоторепортера та російського журналіста під час боїв під Слов'янськом у 2014 році.
Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 24 каналу розповів, чи залучили до справи нові докази та нових свідків, на яких наполягає Україна.
До теми Як пройшло перше апеляційне слухання в справі українця Віталія Марківа: деталі
За його словами, вже закінчилось друге засідання суду щодо справи Марківа, де його безпідставно звинуватили у вбивстві. Апеляційний суд справді хоче ґрунтовно дослідити це питання.
Сьогодні порушували питання щодо того, наскільки достеменно переклали з української на італійську показання Марківа. Судді постановили, що їх треба перекласти наново, щоб не було домислів,
– наголосив Геращенко.
Про нові докази захисту
Він стверджує, що рішення щодо доказів ще не прийняли. Але в документах українські експерти в межах розслідування в травні 2020 року провели експертизу, яка показала, що Марків не міг бачити з відстані 1700 метрів загиблого італійця, оскільки він перебував за будівлею. Тому звинувачення прокуратури базувалось “на фантастиці”, підсумував Геращенко. А українська сторона робить все, щоб звільнити нацгвардійця Марківа.
Дивіться відео розмови з Антоном Геращенко:
Справа нацгвардійця Марківа: головне
- Віталій Марків – український нацгвардієць, що воював на Донбасі у 2014 році.
- Його затримали 30 червня 2017 року в Італії. Марківу закидають причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронов. Сам військовий усе відкидає.
- У липні 2019 року нацгвардійця визнали винним і засудили до 24 років ув'язнення.
- Адвокати Марківа подали на це рішення апеляцію. Її почали розглядати навесні 2020 року, але через епідемію COVID-19 процес перенесли на 29 вересня.
- Докази, які зібрала українська сторона є вичерпними й переконливими. За останні місяці Україна провела низку експертиз, що доводять непричетність Марківа до вбивства.