В Італії сьогодні поновили слухання у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звинувачують в причетності до вбивства італійського фоторепортера та російського журналіста під час боїв під Слов'янськом у 2014 році.

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 24 каналу розповів, чи залучили до справи нові докази та нових свідків, на яких наполягає Україна.

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За його словами, вже закінчилось друге засідання суду щодо справи Марківа, де його безпідставно звинуватили у вбивстві. Апеляційний суд справді хоче ґрунтовно дослідити це питання.

Сьогодні порушували питання щодо того, наскільки достеменно переклали з української на італійську показання Марківа. Судді постановили, що їх треба перекласти наново, щоб не було домислів,

– наголосив Геращенко.

Про нові докази захисту

Він стверджує, що рішення щодо доказів ще не прийняли. Але в документах українські експерти в межах розслідування в травні 2020 року провели експертизу, яка показала, що Марків не міг бачити з відстані 1700 метрів загиблого італійця, оскільки він перебував за будівлею. Тому звинувачення прокуратури базувалось “на фантастиці”, підсумував Геращенко. А українська сторона робить все, щоб звільнити нацгвардійця Марківа.

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