Шевченський суд Києва обрав 5 кандидатів у присяжні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. На наступному етапі автоматизована система визначить серед них 3 основних і двох запасних. Також суд відклав засідання до 28 вересня.

Загалом список присяжних формували з семи людей. Однак одна з них оголосила про самовідвід, оскільки серед кандидатів є її чоловік. Про це повідомляє 24 канал.

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Іншій кандидатці, Інні Крамаренко, заявили відвід адвокат потерпілих та прокурор. На їхню думку, жінка може бути упередженою, оскільки чимало разів була членом окружних виборчих комісій від різних політичних партій. І також під час виступу в суді вона висловила таку позицію, що "лікарі не можуть бути вбивцями".

За словами адвоката Віталія Коломійця, який представляє інтереси підозрюваних, сторона захисту просила про відвід ще двох кандидатів.

Зокрема, мовиться Наталю Глобу – через те, що жінка має родичів та майно на окупованій території. Відтак через це на неї може чинитись тиск. Суд відмовив у відводі, пояснивши це тим, що місце народження не стосується роботи присяжних.

Також представник сторони захисту відзначив, що мовилося про відвід Юрія Михайленка. Він є чоловіком тієї кандидатки у список присяжних, яка заявила самовідвід.

За словами Віталія Коломійця, чоловік виглядає підозріло, адже єдиним його джерелом інформації є телебачення.

Як він сам сказав, що отримує інформацію про справу Шеремета з різних каналів. Не сказав ні соціальних мереж, ні інтернету. Виглядало так, що людина лукавить, ніби в неї не склалося ніякого упередження,

– прокоментував адвокат.

Коментар адвоката Віталія Коломійця: відео

Наступне засідання у справі про вбивство Павла Шеремета відбудеться 28 вересня.

Справа Павла Шеремета: що відомо